Завершаются работы по расширению дороги до государственной границы с Грузией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Успешно близится к завершению реализация проекта по расширению на 4 полосы движения 130 км автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Республикой Грузия на участке Гянджа-Газах-граница Грузии, который является составной частью "Великого шелкового пути".

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Сообщается, что согласно проекту общая ширина земляного полотна составляет 27,5 метров. Дорожное покрытие будет состоять из 4-6 полос движения, каждая шириной 3,75 метра.

"Строительные работы на участке магистрали Гянджа-Газах-граница с Грузией выполняются по трем лотам. Строительные работы по первому и второму лоту, а также по части третьего лота уже завершены, и 7 августа 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гянджа-Газахбейли общей протяженностью 102 километра.

На этом участке дороги технического класса 1b, реконструированной в соответствии с "Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы", завершено строительство 67 подземных переходов, 19 развязок и 17 (36 единиц) мостов.

В настоящее время строительные работы продолжаются на 28-километровом участке магистрали Газахбейли-граница с Грузией, то есть на участке 102.2-130.15 км проекта.

В настоящее время ведутся работы по прокладке нового грунтового слоя, строительству каменной наброски и гранулированного основания, а также строительству водопроводных труб, подземных переходов и мостов. Параллельно ведутся работы по строительству щебеночного фундамента и мощение асфальтобетонного покрытия.

Всего по рассматриваемому участку (102 км - 130.150 км) строятся 4 дорожных развязки и путепровода, 2 речных моста, 14 подземных переходов, 13 прямоугольных водных переходов, 68 кольцевых дренажных труб. В соответствии с проектом, в необходимых местах устанавливаются 28 автобусных остановок. Строительство искусственных сооружений в указанной части уже выполнено на 74 процента. Выполнение общих строительных работ составляет 90 процентов.

Строительные работы на трассе выполняются, не прерывая комфортного и беспрепятственного движения граждан, в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил" и под контролем руководства ГААДА.

Магистральная автомобильная дорога Баку-Газах-государственная граница с Грузией, являясь составной частью международного транспортного коридора, проходящего через Азербайджан, играет важную роль в развитии связей в этом направлении со странами Европы, Азии и Ближнего Востока, а также на территории республики.

После полной реализации проекта эта дорога, являющаяся частью "Великого Шелкового пути", проходящего через Азербайджан с Востока на Запад и в обратном направлении, будет играть важную роль в увеличении международных и внутренних автомобильных перевозок между Европой и Азией", - говорится в сообщении ведомства.

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