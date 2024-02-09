Банк АВВ оказал поддержку 9 семьям в открытии малого бизнеса в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Банк АВВ оказал поддержку 9 семьям в Нахчыванской Автономной Республике в рамках программы самозанятости. Таким образом, общее количество семей, получивших помощь от банка, достигло 146.

Программа самозанятости, реализуемая Министерством труда и социальной защиты населения, предоставляет малообеспеченным семьям производственное или обслуживающее оборудование в соответствии с их бизнес-планами. Банк АВВ участвует в этой программе согласно меморандуму, подписанному между Министерством, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Отбор семей осуществляется Государственной службой занятости.

Цель программы состоит в создании условий для семей, желающих начать или развивать малый бизнес. Программа не предусматривает выделение денежных средств, а помощь направлена на постоянное трудоустройство. Банк АВВ, выражая намерение поддержать малый и средний бизнес, а также цели устойчивого развития, активно участвует в этой программе.

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