В Азербайджане будут определены системообразующие страховые компании

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены критерии оценки системно значимых страховых компаний.

Как сообщает во вторник Trend, председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов подписал решение об утверждении "Критериев оценки страховщика, как системно значимого страховщика".

Согласно решению, страховщики, имеющие 20 процентов веса общих активов, 10 процентов страховых сборов, 10 процентов договоров страхования, обязательства страховщика перед финансовыми организациями, активы, размещенные в финансовых организациях, и перестраховочные доли 6,67 процента, страховые (перестраховочные) доли по специальным видам страхования в размере 30 процентов, разнообразие Страхового (перестраховочного) портфеля в размере 10 процентов - будут считаться системно значимыми страховыми компаниями.

Системная значимость страховщика оценивается на основании ежегодных отчетов за последние три года (по каждому году). Если страховщик работает менее трех лет, то за основу берутся годовые отчеты за годы его деятельности. А перечень системно значимых страховщиков будет ежегодно утверждаться решением правления ЦБА до 1 марта.

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