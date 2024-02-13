Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась

БАКУ /Trend/ - Индекс потребительских цен в Азербайджане в январе 2024 года вырос на 1,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Trend.
Отметим, что на конец декабря индекс потребительских цен составлял 2,1 процента.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 0,7 процента. Непродовольственные товары подорожали на 1,7 процента, а платные услуги населению - на 3,2 процента.
В январе 2024 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
|Январь 2024 года в сравнении с предыдущим месяцем (в %)
|Январь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в %)
|Всего продукты и услуги
|100,5
|101,7
|Продовольственные товары в т.ч.
|101,1
|100,7
|Продукты питания
|100,9
|100,3
|Алкогольные напитки
|100,7
|101,8
|Табачные изделия
|105,8
|111,7
|Непродовольственные товары
|100,1
|101,7
|Платные услуги
|100
|103,2
Напомним, что индекс потребительских цен в Азербайджане в 2023 году вырос на 8,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Цены на продукты питания, напитки и табачные изделия выросли за год на 9,6 процента. Непродовольственные товары подорожали на 8,4 процента, а платные услуги населению - на 8,2 процента.
В декабре 2023 года индекс потребительских цен в Азербайджане вырос на 0,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года.
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