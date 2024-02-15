Продолжается строительство автодороги Кяльбаджар-Лачин (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, одним из важнейших проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, является автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин протяженностью 75,8 километра. В настоящее время продолжается строительство дороги и тоннелей на ней.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Было отмечено, что Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана на определенных участках дороги ведутся буровые и заливочные работы, строится новое месторождение грунта. Кроме того, ведется прокладка прямоугольных и круглых водопроводных труб, а также строительство водоканалов, дренажные работы и строительство каменной стены. Из 17 автомобильных тоннелей, которые планируется построить вдоль дороги, в 10 успешно продолжаются строительные работы.

Если использовать существующую объездную дорогу, встречаются зоны крайнего оползня. Кроме того, зимой при сильном снегопаде и морозной погоде безопасная эксплуатация дороги может оказаться невозможной. В связи с этим было решено проложить объездные пути непосредственно через тоннели. Ширина проезжой части в тоннелях составит 11,6 метра, а общая длина тоннелей - 13 300 метров.

В 7 тоннелях, построенных на дороге Кяльбаджар-Лачин, бурение уже завершено, продолжаются внутритоннельные работы.

Тоннели, в которых завершается бурение, следующие:

- T1 - KM (2+152.10-2+333.7). Длина 205.6 м.

- T2 - KM (3+533.61-3+880.51). Длина 370.9 м.

- T3 - KM (4+054-5+838.00). Длина 1.808 м.

- T4 - KM (26+747.50-27+193.45). Длина 469.95 м.

- T5 - KM (27+244.15-27+853.3). Длина 633.15 м.

- T8 - KM (45+216.00-45+936.92). Длина 719.8 м.

- T9 - KM (54+206.45-54+392.950). Длина 210.5 м.

В тоннелях, условное название которых Т6, Т7 и Т10, бурение продолжается. Технические параметры вышеупомянутых тоннелей следующие:

- T6 - KM (32+577.20-34+950.83). Длина правой части 2397.63 м.

- T6 - KM (32+584.00-34+953.47). Длина левой части 2393.47 м.

- T7 - KM (44+050.150-44+296.010). Длина 268.65 м.

- T10 - KM (56+580.210-56+56+892.210). Длина 330.85 м.

В этих тоннелях продолжаются работы по удалению участков, состоящих из скальных грунтов буровыми, взрывными и дробильными методами в обоих направлениях, у въезда и выезда. В других проектируемых тоннелях работы планируется начинать поэтапно:

- Тоннель Т11 - 383 метра.

- Тоннель Т12 - 681 метр.

- Тоннель Т13 - 469 метров.

- Тоннель Т14 - 714,46 метра.

- Тоннель Т15 - 554 метра.

- Тоннель Т16 - 211 метров.

- Тоннель Т17 - 494 метра.

Данная автомагистраль, соединяющая Кяльбаджарский и Лачинский районы, имеет две, три и четыре полосы движения и построена в соответствии с первой и второй техническими степенями.

В целях обеспечения пропуска воды по дороге ведутся работы по строительству 66 круглых и 139 прямоугольных труб общей длиной 8910,47 метра, 23 автомобильных мостов общей длиной 4 179 метров и трех развязок длиной 1 076 метров, а также 4248,04 метра опор и 30 521,21 метра каменных стен.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин берет свое начало в селе Гамышлы Кяльбаджарского района и проходит по территории освобожденного от оккупации Лачинского района. Новая дорога обеспечит удобное сообщение со многими населенными пунктами этих районов, а также строящимся Международным аэропортом Лачина.

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