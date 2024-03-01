NEQSOL Holding реализует программу стипендий Parla в сотрудничестве с Фондом развития образования

БАКУ /Trend/ - NEQSOL Holding в сотрудничестве с Фондом развития образования реализует интегрированную программу стипендий и развития под названием Parla для 50 студенток, обучающихся в различных университетах Азербайджана.

50 участниц программы Parla, созданной NEQSOL Holding, были отобраны в прошлом году из числа 674 заявительниц на основе установленных сторонами критериев, включая их успехи в образовании и финансовое положение. Участницы программы будут получать ежемесячные выплаты на свои счета до момента окончания обучения. Кроме того, NEQSOL Holding предлагает отобранным участницам обширный набор программ, таких как стажировки, наставничество, а также предоставляет им доступ к программам ведущих мировых университетов и инструментам обучения на платформе LinkedIn посредством NEQSOL Academy.

Выступая на мероприятии, Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмадзада подчеркнул, что поддержка образования является важной составляющей стратегии корпоративной социальной ответственности холдинга, а инклюзивность – одна из его основных ценностей. Ссылаясь на название программы, Parla, что в переводе на русский язык означает “блистайте”, он добавил:

“От вас мы ожидаем только одного: блистайте! Раскройте свой полный потенциал. Будьте сильными, образованными и готовыми к новым вызовам. Блистайте так ярко, чтобы вы могли осветить путь для других студенток. Просто будьте блистательными! Мы будем рядом с вами, чтобы поддержать вас в этом пути.”

Председатель Правления Фонда развития образования Эльнур Насибов описал программу как успешный пример частно-государственного партнерства. Отметив, что для личностного и профессионального развития студенток подготовлена ​​специальная программа, Эльнур Насибов заявил: “При поддержке программы Parla, студентки смогут лучше учиться в университете, а также будут более подготовлены к участию на рынке труда”.

На мероприятии, на котором присутствовали участницы программы и гости, выступили также эксперты по вопросам образования и трудоустройства, а также представители фондов, реализующих аналогичные программы в других странах.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.