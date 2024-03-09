В МВФ поделились практическими рекомендациями для Кавказа и Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) продолжает оставаться близким партнером для стран Кавказа и Центральной Азии.

Об этом сообщил Trend источник в офисе представителя МВФ.

По словам источника, фонд стремится активизировать свое взаимодействие с регионом посредством консультаций по вопросам политики, финансовой поддержки и технической помощи, в том числе через Региональный центр развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии (АНТКОМ), а также на основе региональной аналитической и политической работы.

Что касается приоритетов политики, МВФ рекомендует властям стран Кавказа и Центральной Азии по-прежнему уделять особое внимание дезинфляции, укреплению резервов и повышению устойчивости экономики.

"Денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока базовая инфляция не будет иметь устойчивой тенденции к снижению, а инфляционные ожидания надежно закреплены. Реформы, направленные на укрепление независимости Центрального банка и эффективности денежно-кредитной политики, необходимы", - подчеркнули в МВФ.

Одновременно в МВФ упомянули о важности приоритетов налогово-бюджетной политики, направленных на сохранение или расширение бюджетного пространства. Это предполагает совершенствование налоговой политики и администрирования, а также сокращение универсальных субсидий и минимизацию расходов на менее приоритетные области.

В фонде отметили, что усилия по бюджетной консолидации также будут способствовать стимулированию дезинфляции.

"Что касается структурных реформ, то среда с высокими темпами роста предоставляет возможность продвигать реформы по переходу к рынку, способствующие диверсификации экономики и развитию более инклюзивной, устойчивой и экологичной экономики", - добавил источник.