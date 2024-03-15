В 2023 г. минимальная зарплата в Азербайджане увеличилась на 15%

БАКУ /Trend/ - В 2023 году минимальная заработная плата в Азербайджане была увеличена на 15 процентов с 300 до 345 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе (парламент) отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

Он отметил, что в целях усиления социальной защиты населения в 2023 году 36 процентов расходов государственного бюджета Азербайджана, или 13,1 миллиарда манатов было направлено на финансирование социально ориентированных расходов (рост на 12,7 процента).

"Заработная плата 700 тысяч работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, увеличена в среднем на 15 процентов. Также минимальный размер пенсии увеличился на 16,7 процента, средний размер пенсии - на 17,3 процента, а размер пенсии по возрасту - на 16,5 процента. Прожиточный минимум и предел критерия нуждаемости на 2023 год были уравнены и установлены в размере 246 манатов (на 17 и 23 процента больше соответственно по сравнению с 2022 годом). В 2023 году на новые повышения заработной платы и социальных выплат было выделено дополнительно 750 миллионов манатов, что охватило 1,9 миллиона граждан", - добавил А.Асадов.

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