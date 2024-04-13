Назван объем расходов Госфонда соцзащиты населения Азербайджана в I кв. 2024 г.

БАКУ /Trend/ - С января по март расходы Государственного фонда социальной защиты выросли на 14 процентов, или на 207 млн манатов, составив 1 млрд 701 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что доходы фонда за три месяца этого года выросли на 7 процентов, или на 108 млн манатов по сравнению с прогнозом, составив 1 млрд 673 млн манатов.

В составе доходов фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию за тот же период выросли на 9 процентов, или 104 млн манатов, составив 1 млрд 318 млн манатов.

В первом квартале текущего года расходы фонда составили 1 млрд 701 млн манатов, что на 14 процентов, или 207 млн манатов больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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