Наблюдается спад интереса к патентованию "зеленых" технологий в евразийском регионе - Григорий Ивлеев

БАКУ /Trend/ - Наблюдается спад интереса к патентованию "зеленых" технологий в евразийском регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлеев в ходе 29-го Бакинского энергетического форума.

"Что касается трендов "зеленой" энергетики, то на данный момент мы наблюдаем спад интереса со стороны заявителей на патентование данных технологий в евразийском регионе. Пик активности патентования данных технологий пришелся на 2014 год, а в дальнейшем произошло снижение количества поступающих заявок", - сказал Ивлеев.

Так, по его словам, к 2024 году объем поступающих в Евразийское патентное ведомство заявок снизился в два раза по сравнению с 2014 годом.

Ивлеев пояснил, что такая тенденция связана с уменьшением в ряде стран средств на субсидирование со стороны государства разработок решений в области "зеленой" энергетики.

Отметим, что в Бакинском Экспо-центре продолжают свою работу 29-я Международная выставка "Нефть и газ Каспия" и 12-я Каспийская международная выставка "Энергетика и "зеленая" энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Бакинская энергетическая неделя, которая проходит с 4 по 6 июня, объединяет три престижных мероприятия, включая 29-й Бакинский энергетический форум.

В Бакинской энергетической неделе участвуют около 300 компаний из 37 стран.

Помимо Азербайджана, в мероприятии принимают участие представители США, Германии, Австралии, Австрии, Беларуси, Бельгии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Болгарии, Великобритании, Чехии, Китая, Алжира, Финляндии, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Израиля, Швеции, Италии, Латвии, Казахстана, Катара, Венгрии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Узбекистана, Румынии, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Словении, Турции, Украины и Японии.

Компании из Швеции, Индии и Словении впервые принимают участие в данном мероприятии.

Большинство из них – участники, проявляющие большой интерес к «зеленой» энергетике Азербайджана. 40 процентов выставочной площади принадлежит известным компаниям, постоянным участникам выставок.