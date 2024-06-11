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ЕС намерен транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину

Экономика Материалы 11 июня 2024 00:37 (UTC +04:00)
ЕС намерен транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Европейский союз хочет транспортировать азербайджанский газ по российским газопроводам через Украину.

Как передает Trend, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что чиновники Евросоюза и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.

Одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории. Таким образом исключается приобретение газа у самой РФ, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться.

Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз считает его одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику.

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