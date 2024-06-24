Обнародован объем ПИИ из Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) из Ирана в Азербайджан составили 94,839 миллиона долларов США, сообщаетTrend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель сократился на 5,69 процента, или 5,722 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля ПИИ из Ирана в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 6,3 процента.

Отметим, что в 2023 году ПИИ из Ирана в Азербайджан составили 395,983 миллиона долларов США.

Напомним, что по итогам 2023 года ПИИ в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США (рост на 6,1 процента)