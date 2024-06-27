ЕИБ о стратегии развития "зеленых" и цифровых инициатив в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) через свою платформу EIB Global готов сотрудничать с Азербайджаном как в государственном, так и в частном секторах для финансирования проектов в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес.

Об этом Trend сказал глава регионального представительства ЕИБ на Южном Кавказе Мацей Чура.

"Наше будущее сосредоточено на реализации флагманских инициатив, изложенных в Экономическом и инвестиционном плане ЕС для Азербайджана, которые включают в себя "зеленую" связность, цифровизацию - поддержку цифрового транспортного коридора, поддержку устойчивой, инновационной, "зеленой" и конкурентоспособной экономики - прямую поддержку 25 000 малых и средних предприятий, инновационное развитие сельских районов, более умные и экологичные города", - подчеркнул он.

По словам представителя ЕИБ, приоритеты EIB Global в стране включают диверсификацию источников энергии, и банк также готов рассмотреть возможность финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

"Благодаря тому, что более 50 процентов инвестиций банка в 2023 году будет направлено на переход к "зеленой" экономике, мы укрепили свои позиции в качестве "Климатического банка" как внутри ЕС, так и за его пределами. Это является нашим главным приоритетом. Успех перехода к "зеленой" экономике зависит от нашей способности поставлять чистую и доступную энергию для обеспечения энергией нашей промышленности, наших транспортных средств и наших домов. Это требует масштабных инвестиций для разработки прорывных технологий, которые заменят промышленные процессы, работающие на ископаемом топливе", - добавил Мацей Чура.

Отметим, что объем нового финансирования Группы ЕИБ, подписанного в 2023 году, достиг 88 миллиардов евро, в то время как 49 миллиардов евро было выделено на "зеленое" финансирование (меры по борьбе с изменением климата и финансирование экологической устойчивости). EIB Global, подразделение ЕИБ по развитию, ответственное за операции за пределами ЕС, подписало в 2023 году соглашение о новом финансировании на сумму 8,4 миллиарда евро.