АБР, Зеленый климатический фонд и страны Центральной и Западной Азии подписали декларацию по трансграничному сотрудничеству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – Азиатский банк развития (АБР), Зеленый климатический фонд и страны Центральной и Западной Азии подписали декларацию о партнерстве по изменению климата, ледникам и трансграничному сотрудничеству.

Как передает Trend, документ был подписан на панельной дискуссии на тему "Изменение климата и региональное сотрудничество для предотвращения таяния ледников в Центральной и Западной Азии".

В мероприятии приняли участие министры экологии и природных ресурсов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, а также президент Азиатского банка развития и министр финансов Пакистана.

Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава отметил, что запуск программы "От ледников к фермам" (G2F) направлен на сохранение ледников, управление водными ресурсами и защиту уязвимых сообществ, мобилизуя 3,5 миллиарда долларов США на семь лет.

Программа укрепит устойчивость в Центральной и Западной Азии, поддерживая сельское хозяйство и водные ресурсы. Для поддержки G2F будет проведено исследование рисков, связанных с таянием ледников, для оценки их воздействия на водные ресурсы региона.