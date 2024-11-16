АБИИ о новом соглашении о финансировании солнечного проекта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) вместе с Азиатским банком развития (АБР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписали новое соглашение о финансировании солнечного проекта мощностью 760 МВт, спонсируемого нашим важным клиентом Masdar.

Как передает Trend, об этом сказал Руководитель отдела инвестиционных проектов и корпоративного финансирования в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Джеймс Лок во время форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии в рамках COP29.

По его словам, это будет крупнейший проект в области возобновляемых источников энергии на сегодняшний день.

"Позвольте мне отметить, что АБИИ — это быстро развивающийся многобочный банк развития, насчитывающий 110 членов. Члены АБИИ в Центральной Азии включают Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Все они являются учредителями банка. С момента своего основания в 2016 году AIIB стал значимым игроком в сфере финансирования инфраструктуры, одобрив более 280 проектов на общую сумму 55 миллиардов долларов США в 37 странах", - сказал он.

Он отметил, что банк стремится увеличить участие частного сектора, с целью достичь 50 процентов финансирования из источников частного сектора к 2030 году.

"Как финансовое учреждение с фокусом на Азию, мы осознаем уязвимость региона к изменению климата и его значительный потенциал для развития возобновляемых источников энергии, который может значительно способствовать глобальному переходу к зеленой энергетике. Страны Центральной Азии разнообразны во многих аспектах, но их объединяет стратегическое географическое расположение между Европой и Азией, а также обилие ресурсов возобновляемой энергии, таких как ветер, солнце и гидроэнергия. Мы рассматриваем Центральную Азию как ключевого игрока в энергетическом переходе", - добавил он.