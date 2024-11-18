В рамках СОР29 была принята статья 6.8 по немаркетным подходам - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках СОР29 была принята статья 6.8 по немаркетным подходам.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал президент СОР29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на пресс-конференции в рамках СОР29.

"Мы уже доказали, что можем достичь успеха. Мы прошли первый тест, приняв повестку дня на первый день. Затем последовали дни интенсивной работы команды COP29 для разрешения оставшихся разногласий. Мы достигли соглашения по стандартам статьи 6.4. Это важные шаги к завершению переговоров по статье 6", - отметил министр.

Министр также отметил подписание Lost and Damage Fund, заключение соглашений между принимающей стороной и доверительным управляющим, а также создание Бакинского рабочего плана для Платформы местных сообществ и коренных народов. Эти шаги, по его словам, отражают значительный прогресс в рамках СОР29.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, Бабаев выразил обеспокоенность по поводу скорости продвижения переговоров. Он подчеркнул, что сторонам необходимо ускорить процесс, чтобы прийти к согласованному решению.

"На этой неделе мы будем принимать министров со всего мира, поскольку переговоры выходят на завершающую стадию. Политики обладают силой достичь справедливого и амбициозного соглашения. Они должны не только выполнить эту ответственность, но и начать работать немедленно и конструктивно", - добавил он.