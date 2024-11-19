COP29 должен стать источником надежды для малых островных государств - представитель Самоа

БАКУ /Trend/ - Самоа призывает увеличить финансирование климатических мер для Малых островных развивающихся государств (МОРАГ), заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Самоа Тоолесулусулу Седрик Шустер, сообщает Trend.

Выступая от имени Альянса малых островных государств (AOSIS) на COP29, министр подчеркнул необходимость срочных и справедливых действий по борьбе с изменением климата. Представляя 39 малых островных государств и низколежащих прибрежных стран, Шустер указал на экзистенциальные угрозы, которые изменение климата представляет для наиболее уязвимых стран мира.

"Изменение климата — это не отдаленная угроза; оно уже здесь: жаркие летние дни, холодные зимы и повышение уровня моря угрожают нашим домам и средствам к существованию", — заявил Шустер, подчеркнув необходимость немедленного сокращения выбросов парниковых газов. Он раскритиковал глобальные инвестиции в инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе, игнорируя тем самым выживание человечества в условиях изменения климата.

Шустер также отметил важность амбициозных национальных взносов (NDC) в рамках Парижского соглашения и необходимость значительного сокращения выбросов для повышения глобальной устойчивости. Он напомнил о трудностях, с которыми сталкиваются МОРАГ, таких как уязвимая экономика, ограниченные ресурсы и удаленность от крупных мировых рынков, и призвал учесть эти факторы при установлении новых климатических целей.

Ключевым требованием AOSIS на COP29 является включение минимальных ежегодных ассигнований в размере 39 миллиардов долларов для МОРАГ и 220 миллиардов долларов для наименее развитых стран (НРС) в Новую коллективную количественную цель по климатическому финансированию. Шустер раскритиковал медленный прогресс в удвоении финансирования адаптации, обещанного на COP26, и призвал к грантовому финансированию для уязвимых стран, чтобы они могли осуществить необходимые меры по адаптации.

"Эта конференция должна стать той, которая дает надежду на следующее десятилетие", — заключил Шустер, призвав участников COP29 выполнить обещания, данные в рамках Парижского соглашения, и уделить особое внимание выживанию стран, наиболее подверженных климатическим рискам.