Словения обязуется увеличить финансирование борьбы с изменением климата - министр

БАКУ /Trend/ - Словения увеличивает климатическое финансирование и усиливает меры борьбы с изменением климата.

Об этом заявил министр окружающей среды, климата и энергетики Боян Кумер, выступая на COP29 в Баку с национальным заявлением, сообщает Trend.

Кумер подчеркнул возрастающую интенсивность и частоту климатических изменений по всему миру, отметив: "Мы больше не можем откладывать решительные действия. Это десятилетие имеет ключевое значение. Мы должны быстро сокращать выбросы".

Министр высоко оценил достижения в рамках Глобального соглашения об инвентаризации, назвав его "важной вехой" и руководством для будущих действий. Он акцентировал внимание на важности научно обоснованных многосторонних подходов, а также необходимости реализации прошлогодних решений, включая энергетический пакет. Кумер подчеркнул необходимость отказа от ископаемого топлива и пересмотра субсидий на него.

"Словения действует", — заявил он. Страна нацелена на достижение климатической нейтральности к 2050 году, а также рассматривает возможность достичь этой цели еще раньше. По словам министра, разрабатывается первый в стране национальный закон о климате, который создаст надежную правовую основу для активизации климатических действий.

Признав сложности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны в борьбе с изменением климата, Кумер отметил, что Словения увеличила климатическое финансирование почти на 40 процентов в 2023 году, выполнив при этом обязательство удвоить финансирование мер по адаптации. Он также сообщил, что страна увеличит свой вклад в Зеленый климатический фонд на 150 процентов и поддержит недавно созданный Фонд возмещения ущерба.

Министр обратил внимание на связь климатических изменений с глобальной безопасностью, назвав климатическую безопасность приоритетом для Словении как непостоянного члена Совета Безопасности ООН. "Климатический кризис — это также вопрос безопасности", — заявил он, добавив, что коллективные усилия должны основываться на принципах климатической справедливости.

Кумер подчеркнул важность гендерного равенства и подхода, основанного на правах человека, в климатических переговорах и национальных инициативах. "Право на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду является ключевым для достижения целей устойчивого развития", — подчеркнул он, призвав международное сообщество придерживаться этих принципов.