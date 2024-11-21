Подписан Меморандум между Агентством государственной поддержки НПО и кенийской организацией SMACHS (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 ноября в рамках COP29 в Зеленой зоне был подписан Меморандум между Агентством государственной поддержки Неправительственных организаций Азербайджанской Республики и кенийской организацией SMACHS.

Как передает Trend, документ подписали исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева и основательница фонда SMACHS Шарлин Руто.

Меморандум о сотрудничестве направлен на создание возможностей для укрепления связей между НПО двух стран и наращивания совместных усилий.

После подписания меморандума состоялась презентация организации SMACHS, были даны ответы на вопросы.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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