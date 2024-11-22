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Госслужба Азербайджана выставит на аукцион автомобили (ФОТО)

Экономика Материалы 22 ноября 2024 14:05 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана выставит на открытый аукцион 12 транспортных средств, находящихся на балансе ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство " (ASCO).

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.

Согласно информации, аукцион состоится в Баку 26 декабря в 10:00 по адресу: улица Халила Рзы Улутюрка, 20.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны представить необходимые документы не позднее, чем за 3 банковских дня до начала аукциона, перечислив задаток на счет ASCO.

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Госслужба Азербайджана выставит на аукцион автомобили (ФОТО)
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион автомобили (ФОТО)
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