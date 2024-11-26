Продлен срок освобождения от налога на ювелирные изделия

БАКУ /Trend/ - Срок освобождения от акциза на импортируемую платину, золото, ювелирные и другие изделия из них, обработанные, отсортированные, обрамленные и закрепленные алмазы увеличен до 2027 года.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Аваз Гулиев на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", передает Trend.

Он сообщил о льготах по НДС, связанных с ювелирными изделиями.

"В целях работ по производству и обработке ювелирных изделий срок освобождения от НДС, связанного с импортом станков, оборудования и приспособлений, увеличен до 2027 года. В качестве серьезной поддержки этой отрасли с 2021 года продажа золота и серебра в слитках, монетах или гранулах освобождена от НДС", - отметил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!