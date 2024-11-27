БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Литва договорились о создании рабочей группы между налоговыми органами.

Как передает Trend со ссылкой на данные Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана, начальник службы, президент Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) Орхан Назарли провел встречу в формате видеоконференции с руководителем Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литовской Республики госпожой Эдитой Янюшене.

На встрече была достигнута договоренность о создании соответствующей рабочей группы с целью дальнейшего развития сотрудничества между двумя ведомствами.

Кроме того, была подчеркнута важность мероприятий и инициатив, направленных на расширение связей между двумя структурами, а также выражено удовлетворение результатами, достигнутыми благодаря укреплению взаимодействия.

В ходе встречи также обсуждались приоритеты, определенные в период председательства Азербайджана в IOTA, и возможности партнерства в решении задач, стоящих перед организацией.

Стороны рассмотрели предложения по совершенствованию деятельности IOTA, поделились мнениями о поддержке инициатив организации со стороны налоговых администраций, а также о роли эффективных механизмов и фискальных инструментов.

Отмечалось, что продвижение справедливых экономических практик, привлечение инвестиций и обеспечение соответствия международным стандартам являются общими обязательствами для Азербайджана и Литвы в рамках их партнерства.

На встрече также обсуждались приоритетные направления сотрудничества, работа по продвижению международных связей налоговых органов и перспективные проекты. Кроме того, была достигнута договоренность о создании рабочей группы для дальнейшего развития сотрудничества между двумя ведомствами.