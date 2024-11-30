Рынок обязательного страхования недвижимости вырос более чем на 3%

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь 2024 года сборы по обязательному страхованию недвижимости в Азербайджане выросли до 70 миллионов 943 тысяч манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель на 3,3 процента или 2 миллиона 278 тысяч манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за январь-октябрь прошлого года в Азербайджане было собрано 68 миллионов 665 тысяч манатов обязательных страховых взносов на недвижимое имущество.

Объем выплат по обязательному страхованию недвижимости за этот период составил 2 миллиона 563 тысячи манатов, что на 2 миллиона 679 тысяч манатов или на 51,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 10 месяцев прошлого года объем выплат по данному виду страхования составил 5 миллионов 242 тысячи манатов.

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