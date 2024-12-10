Вырос экспорт аграрной и агропромышленной продукции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь этого года экспорт аграрной продукции Азербайджана вырос на 4,4%, до 701,7 млн долларов США.

Об этом говорится в предварительных данных, опубликованных в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Trend.

Согласно данным, экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 58,3% и составил 287,3 млн долларов США.

В целом совместный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 15,9% и составил 988,9 млн долларов США.

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