В Азербайджане расширяются источники формирования средств Фонда энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - Расширяются источники формирования средств Фонда энергоэффективности.

Как сообщает Trend, вопрос об этом нашел отражение во внесенных в повестку дня заседания Милли Меджлиса Азербайджана поправках к закону "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

Законопроект разработан в целях совершенствования направлений формирования и использования средств Фонда энергоэффективности. Таким образом, предполагается расширение источников формирования средств Фонда.

В соответствии с законопроектом создается правовая основа для осуществления перечислений в Фонд энергоэффективности средств, полученных от реализации энергетических продуктов, цены на которые не подлежат государственному регулированию, но которые имеют значительную долю по объему производства и потребления, и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду в процессе их производства и использования.

Согласно Приложению к "Правилам формирования и использования средств Фонда энергоэффективности", утвержденному указом Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2024 года № 13, только за четыре энергетических продукта, тарифы на которые регулируются государством - электрическая энергия (за исключением электроэнергии, произведенной за счет возобновляемых источников энергии), природный газ, автомобильный бензин марки АИ – 92 и дизельное топливо по ценам производителей по всей стране предполагается осуществление перечислений в фонд субъектами, осуществляющими его продажу.

После принятия закона также будут предусмотрены отчисления в фонд от продажи еще четырех видов энергетических продуктов, цена которых не регулируется. В результате средства, поступающие в фонд, значительно увеличатся. Будет обеспечено направление средств фонда исключительно на стимулирование мероприятий по энергоэффективности (финансирование мероприятий, предусмотренных статьей 15.2 закона). Таким образом, в Фонд энергоэффективности перечисляютсятакже средства, выделяемые от реализации энергоресурсов, цены на которые не регулируются, в результате чего за счет этих средств повысится возможность использования инструментов стимулирования, таких как реализация мероприятий по энергоэффективности, научно-техническое обеспечение соответствующей отрасли, внедрение интеллектуальных счетчиков и систем, когенерационных установок, а также создание более благоприятных условий для использования возобновляемых источников энергии, поддержка проектов в области возобновляемых источников энергии, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду в результате деятельности хозяйствующих субъектов, выделение грантов и субсидий на реализацию мероприятий в области эффективного использования энергетических ресурсов, реализация пилотных проектов и предоставление льготных кредитов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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