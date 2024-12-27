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Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод)

Экономика Материалы 27 декабря 2024 11:21 (UTC +04:00)
Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис ратифицировал соглашение по золоторудному месторождению Сёюдлю (Зод).

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики о принятии и утверждении, разрешении на реализацию "Соглашения о восстановлении, разведке, разработке, долевом разделе добычи золоторудного месторождения Сёюдлю (Зод)".

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.

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