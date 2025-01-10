SOCAR начинает выпуск "зеленых облигаций"

БАКУ/Trend/ - С 15 января Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приступает к выпуску "зеленых облигаций".

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, общий объем эмиссии составит 200 миллионов долларов США.

Речь идет о 200 тысячах облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов каждая. Годовая доходность ценных бумаг составит 6%, с выплатой процентов раз в квартал. Приобрести "зеленые облигации" можно до 28 февраля 2025 года.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование проектов и инвестиций компании "SOCAR Green" в сфере возобновляемых источников энергии.

SOCAR планирует с помощью данной эмиссии внести вклад в развитие экологически чистых источников энергии и ускорить реализацию "зеленых" инициатив.

Андеррайтером выпуска является инвестиционная компания "PASHA Capital". Приобрести "зеленые облигации" можно в киосках SOCAR Bonds в центрах "ASAN xidmət" №1 и №5, а также через инвестиционные компании, зарегистрированные в Азербайджане.

Напомним, что первый выпуск облигаций SOCAR для внутреннего рынка капитала состоялся в 2016 году, а второй – в 2021 году.

С момента выпуска облигации SOCAR остаются самыми торгуемыми корпоративными ценными бумагами на внутреннем рынке.