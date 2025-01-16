В Азербайджане будет построен завод по производству питьевой воды

БАКУ /Trend/ - Стали известны результаты конкурса, объявленного министерством экономики Азербайджана 8 февраля 2024 года для реализации проекта завода по производству питьевой воды с опреснением морской воды в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщили Trend в министерстве, по результатам технической и финансовой оценки предложений, представленных на конкурс, предложение Консорциума, возглавляемого компанией ACWA Power, заняло 1-е место.

2-е и 3-е места в конкурсе заняли компании - "IDE Water Assets Ltd" из Израиля и "Metito Utilities Limited" из Объединенных Арабских Эмиратов соответственно.

Было отмечено, что в рамках проекта за счет инвестиций Консорциума планируется строительство завода в Сумгайытском химическом промышленном парке с суточной производственной мощностью 300 тыс. кубометров воды. Построить предприятие планируется в течение 2,5 лет.

Проект является важным вкладом в обеспечение растущего спроса на питьевую воду в городе Баку и на Абшеронском полуострове, диверсификацию источников пресной воды.

Отметим, что другим членом Консорциума, возглавляемого компанией "ACWA Power" является турецкая компания "IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.".

Саудовская компания ACWA Power, основанная в 2004 году, является одной из ведущих частных компаний в области опреснения воды, а также в сфере "зеленого" водорода. Компания работает в 13 странах на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии и насчитывает более 4 тысяч сотрудников.

Портфель ACWA Power состоит из 94 проектов. Инвестиционная стоимость этих проектов составляет 97 миллиардов долларов США, мощности компании позволяют производить 69 ГВт электроэнергии и опреснять 8 млн м³ воды в день.

Имея более чем 50-летний опыт работы в крупномасштабных проектах, известная турецкая компания "IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş" действует в сферах промышленности, инфраструктуры, инвестиций, производства и распределение энергии, туризма, насчитывает более 20 000 сотрудников.

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