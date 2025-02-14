Какие работы выполнены на железной дороге Алят-Османлы-Астара? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Работы по проекту реконструкции железнодорожной линии Алят-Османлы-Астара начались в 2024 году. Длина железнодорожной линии по оси составляет 245 км.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Было отмечено, что строительные работы планируется завершить в 2028 году.

"Проект реализуется в четыре этапа. 1-й этап охватывает участок Алят-Османлы протяженностью 60 км. Этот этап включает в себя в общей сложности 77 искусственных инженерных сооружений, в том числе 3 железнодорожных моста, 3 автомобильных наземных путепровода, а также строительство водоотводных труб различных размеров и строительство переходов для животных. Работы по этапу 1 также предусматривают реконструкцию трех станций (Ени Алят, Ширван и Османлы).

Продолжается строительство наземного автомобильного моста, расположенного на 1-м км дороги, в настоящее время завершены бетонные работы на мосту, продолжаются работы по переносу подземных линий, препятствующих строительству боковых путей. Начались свайные работы железнодорожного моста, расположенного на 12-м км. Здесь работа продолжается.

Свайные работы завершены на еще одном наземном автомобильном мосту, расположенном на 60-м км автодороги, в настоящее время ведутся работы по переносу подземных и надземных линий, препятствующих строительным работам.

На первом этапе демонтировано 50 процентов существующей железной дороги. Работа продолжается.

На 2-м этапе завершено строительство моста через реку Кура. Продолжаются проектные работы по другим этапам проекта", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что железная дорога Алят-Османлы-Астара является важной частью международного транспортного коридора Север-Юг. Для развития коридора Север-Юг, имеющего большое стратегическое значение и транзитный потенциал для соединения Северной Европы, а также России и Индийского океана, Азербайджан в 2024 году значительно расширил свое сотрудничество в этом контексте с соседними странами и международными финансовыми институтами. В декабре прошлого года между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение, предусматривающее сотрудничество по коридору Север-Юг для развития транзитных грузоперевозок, в том числе железнодорожных, а несколько дней назад соглашение было утверждено указом Президента Азербайджана.

Целью соглашения является определение условий сотрудничества по развитию железнодорожной инфраструктуры и транзитных перевозок, повышение потенциала западного маршрута коридора Север-Юг. Благодаря сотрудничеству по данному соглашению будет стимулироваться привлечение новых грузов на железнодорожный транспорт и сбалансированы темпы роста объемов перевозок и развития инфраструктуры железнодорожного транспорта.

"Азербайджанские железные дороги" в 2024 году завершили реконструкцию грузового терминала "Астара" в Азербайджане с созданием на этом участке скоростной таможенно-транзитной службы. В рамках реконструкции грузовой склад был отремонтирован в соответствии с современными стандартами, а терминал оснащен необходимым оборудованием и камерами видеонаблюдения. Также создан таможенный пункт контроля, оборудованный весами и высокоскоростным интернетом. Параллельно с этим планируется завершить работы, проводимые на терминале, расположенном в иранском городе Астара, к концу 2025 года, а также расширить деятельность ООО "Южный грузовой терминал", управляющего обоими терминалами "Астара", расположенными в Азербайджане и Иране.

Терминал предоставляет новые возможности для экспедиторских компаний, предлагая услуги мультимодального транспорта. На перевозку и перевалку принимаемых грузов действуют льготные тарифы. Деятельность терминала позволит увеличить транзитные грузоперевозки по коридору Север-Юг на 10-15% до конца года. Потенциал терминала планируется увеличить после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт.

Объем транзитных грузоперевозок через территорию Азербайджана по коридору Север-Юг в 2024 году составил 814 тысяч тонн. Это на 28 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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