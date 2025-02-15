Женщины составляют 42% работников финансового сектора — ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам опроса, проведенного Центральным банком Азербайджана среди 49 финансовых институтов, включая 12 инвестиционных компаний, 21 банк и 16 страховых компаний, 42% работников финансового сектора составляют женщины.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк, 37 процентов нанятых за последние 12 месяцев сотрудников составили женщины.

Было отмечено, что в банковском секторе женщины составляют 39 процентов от общего числа сотрудников и 34 процента от числа принятых на работу за последние 12 месяцев. Для сравнения, в прошлом году доля женщин в общей численности работников составляла 38 процентов. Однако на руководящих должностях женщин представлено меньше: среди руководителей департаментов и отделов - 21 процент, а среди членов Наблюдательного совета и Совета директоров (правления) - 9 процентов и 11 процентов соответственно. Внутренние требования касательно гендерного разнообразия отражены в документах только 8 банков, что свидетельствует о необходимости дополнительных шагов по содействию гендерному равенству на уровне руководства.

Согласно отчету, в настоящее время женщины составляют 44 процента от общей численности сотрудников инвестиционных компаний, а 32 процента новых сотрудников, принятых в прошлом году, были женщинами. Однако процент женщин на руководящих должностях ниже: женщины занимают 25 процентов позиций, таких как руководители отделов и менеджеры, но на более высоких постах управления они представлены в меньшинстве. Представленность женщин в Наблюдательном совете и Совете директоров составляет 4 процента и 12 процентов соответственно.

"В страховом секторе женщины составляют 43 процента от общего числа сотрудников и 47 процентов от числа тех, кто был принят на работу за последние 12 месяцев, что считается положительной тенденцией, связанной с учетом гендерного равенства в этом секторе. Более удовлетворительным является также тот факт, что представленность женщин на уровне руководителей департаментов и отделов составляет 31 процент, а в Наблюдательном совете и Совете директоров — 14 процентов и 23 процента соответственно.

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