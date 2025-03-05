Специально для женщин - возможность дохода 8% с «DigiHesab Max»!

В честь Международного женского дня 8 марта Банк ABB подготовил приятный сюрприз для женщин-клиентов. На период акции женщины, открывшие счет «DigiHesab Max» в Банке ABB, получат 8% годовых на остаток средств в течение 30 дней. Помимо стандартного годового дохода в 6%, дополнительно будет начисляться 2% кешбэка.

Чтобы воспользоваться этим предложением, каждой женщине достаточно открыть счет «DigiHesab Max» в приложении ABB Mobile в период с 5 марта по 4 апреля. Годовой кешбэк 2% будет начисляться в течение 30 календарных дней после открытия счета, исходя из остатка средств на конец каждого дня. Начисленный кешбэк будет выплачен в течение месяца после завершения 30 дней.

Если клиент откроет несколько счетов «DigiHesab Max» в течение акции, кешбэк будет начислен только на первый счет. Если более одного счета откроется в день первого открытия, кешбэк будет начислен для каждого счета.

«DigiHesab Max» — это новый продукт от Банка ABB, который приносит дополнительные выгоды клиентам. Этот счет создается полностью в цифровом формате и позволяет зарабатывать процентный доход на остаток средств. Чтобы воспользоваться возможностями нового продукта, клиенту нужно войти в приложение ABB Mobile, перейти в раздел «Счета», создать счет «DigiHesab Max», внести средства и начать зарабатывать проценты на остаток.

Проценты на остаток начисляются на суммы от 200 манатов до 500 000 манатов на счете. Это предложение действует только для счетов в манатах. Также возможно пополнение счета «DigiHesab Max» с любой банковской карты без комиссии.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.