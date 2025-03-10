Достигнуты ключевые договоренности в связи с «зеленым» коридором Азербайджан-ЕС

БАКУ/Trend/ - В Будапеште завершилась министерская встреча Руководящего комитета по созданию «зеленого» энергетического коридора между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, которая привела к значимым результатам.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети X, передает Trend.

В рамках обсуждений стороны подписали Совместное письмо, адресованное еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену, с просьбой присвоить проекту статус Проекта взаимного интереса (PMI). Также были достигнуты договоренности о включении проекта в Десятилетний план развития сети (TYNDP) ЕС, возможном присоединении Болгарии и необходимых шагах в отношении компонента волоконно-оптического кабеля (FOC).

Кроме того, подписан соответствующий документ о передаче полномочий и обязательств, связанных с технико-экономическим обоснованием, Совместному предприятию GECO Power Company.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое включает планы по строительству подводного энергетического кабеля мощностью 1000 МВт под Черным морем протяженностью 1195 километров. Этот кабель будет передавать «зеленую» электроэнергию, вырабатываемую в Азербайджане и Грузии, в Румынию, с последующим транспортированием в Венгрию и другие страны Европы, тем самым расширяя доступ Европы к возобновляемым источникам энергии из Кавказского региона.

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