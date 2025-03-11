Названа стоимость азербайджанского импорта древесного угля

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджан было ввезено 502,8 тонны древесного угля.

Как сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, объем затрат на импорт древесного угля составил 768 тысяч долларов США.

Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,6 тонны, или на 13,4 процента в количественном выражении и меньше в стоимостном выражении на 35 тысяч долларов США. Так, в 2023 году было импортировано 443,2 тонны древесного угля на сумму 803 тысячи долларов США.

Средняя цена за тонну древесного угля, ввозимого в страну в прошлом году, составила 1527 долларов США, что на 285 долларов США, или на 15,7 процента меньше, чем годом ранее. В предыдущем году эта цена составляла 1812 долларов США.

Отметим, что в прошлом году в Азербайджан импортировался древесный уголь из Беларуси, России, Объединенных Арабских Эмиратов, ЮАР, Китая, Грузии, Индии, Индонезии, Таиланда, Турции, Франции и Испании.