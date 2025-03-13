Госагентство прокомментировало изменение цен на картофель в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последние дни на рынках в Азербайджане фиксируется изменение цен на картофель. Так, в настоящее время цена килограмма картофеля на прилавках колеблется в пределах 1,50-2 манатов. Это примерно на 25-50% больше, чем в предыдущие месяцы. Как влияет на рост цен на картофель внутреннее производство, а также экспорт, объем продукции на складах и сезонные факторы?

В ответ на запрос Trend в Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана сообщили, что цены на картофель устанавливаются самими хозяйствующими субъектами на основе спроса и предложения в соответствии с рыночными принципами.

"Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 28 сентября 2005 года № 178 утвержден "Список товаров (работ, услуг), цены на которые регулируются государством". Цены на товары, работы или услуги, включенные в этот список, устанавливаются государством. Цены на другие товары, в том числе на картофель, свободно определяются самими хозяйствующими субъектами на основе спроса и предложения в соответствии с рыночными принципами.

На потребительском рынке предприниматели предлагают продукцию по различным ценам. Потребитель может свободно выбирать из них товары, цена и потребительские свойства которых соответствуют его потребностям", - отметили в агентстве.

По данным Госагентства, на изменение цен на картофель, являющийся сельхозпродуктом, может повлиять ряд факторов, в том числе сезонные факторы.

"В определенный сезон невозможно производить, импортировать определенные продукты, кроме того в некоторые периоды резко меняется объем спроса на ряд продуктов. Наблюдения показывают, что при отсутствии влияния сезонных факторов обычно отмечается снижение цен на потребительском рынке. Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком проводит регулярный мониторинг и анализ мировых рыночных цен на ряд продуктов питания, широко используемых потребителями, тенденции изменения цен с целью изучения соблюдения требований законодательства о конкуренции при изменении цен на внутреннем рынке", - сказали в ведомстве.

В сообщении также подчеркивается, что данный вопрос может быть рассмотрен по существу, если будут представлены документы и информация, доказывающие, что рост цен вызван нарушением законодательства о конкуренции.

"Потребители и предприниматели, столкнувшиеся с нарушениями законодательства о конкуренции, могут обратиться в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики через официальный сайт и электронную почту ([email protected])", - отметили в ведомстве.

Экономисты считают, что на рост цен на картофель влияет множество сезонных факторов, а также изменения в расходах на топливо и импорт.

Экономист Халид Керимли сказал Trend, что рост цен на дизельное топливо и бензин со второй половины прошлого года привел к росту цен на сельскохозяйственную продукцию в целом.

"С января этого года изменения в ценах на свет, газ, а также повышение минимальной заработной платы еще больше увеличили расходы предпринимателей. Потому что в настоящее время основным источником продукции, поступающей на рынок, являются хранилища, теплицы. Как рост затрат на топливо, так и изменение цен на свет и газ и повышение минимальной заработной платы приводят к росту цен на хранение на складах, затрат на транспортировку, погрузку. Следовательно, на данном этапе продукция, поставляемая на рынок, в том числе картофель стоят дороже.

Кроме того, наблюдается рост цен на импортную продукцию. Помимо внутренних факторов, на стоимость импортируемой в страну продукции влияют также инфляция и рост цен в соседних странах.

Также на цены в определенной степени влияют сезонные факторы. Потому что в эти периоды на рынок поступает больше продукции из хранилищ и запасы истощаются. Но по мере того, как погода постепенно потеплеет и на рынке появится новая продукция, цены немного снизятся", - добавил экономист.

Отметим, что в январе этого года из Азербайджана было экспортировано 113 тонн картофеля на сумму 34 тысячи долларов США.

По данным Государственного таможенного комитета, экспорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 172 тонны, или в 2,5 раза в количественном выражении и на 54 тысячи долларов США, или в 2,6 раза в стоимостном выражении. Так, в январе 2024 года из Азербайджана было экспортировано 285 тонн картофеля на сумму 88 тысяч долларов США.

По данным Государственного комитета статистики, в прошлом году в Азербайджан было импортировано 149 206 тонн картофеля на сумму 42,6 миллиона долларов США. Это на 13,6% меньше в количественном и на 13,3% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

В январе 2025 года стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Азербайджане в фактических ценах составила 547,8 миллиона манатов, из которых 518,7 миллиона манатов пришлось на продукцию животноводства, 29,1 миллиона манатов - на продукцию растениеводства. По сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года производство сельскохозяйственной продукции выросло на 2,2%, в том числе продукции животноводства - на 1,3%, растениеводства - на 20,8%.