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Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

Экономика Материалы 14 марта 2025 06:34 (UTC +04:00)
Обнародовано число трудовых договоров в Азербайджане

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - На 1 марта этого года в Азербайджане число заключенных трудовых договоров составило 1.862.981.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики.

Согласно данным, этот показатель увеличился на 461 066 единиц по сравнению с началом 2019 года.

При этом в частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 435 264 единицы и составил 975 186.

"В результате мер по формализации рабочих мест, "отбеливанию" фонда заработной платы и обеспечению прозрачности увеличивается количество заключаемых трудовых договоров.

Налоговая политика, основанная на стимулировании, продолжает оказывать положительное влияние на рынок труда", - отмечается в сообщении.

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