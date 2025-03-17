Совершенствуется взаимосвязь таксономий устойчивого финансирования

БАКУ /Trend/ - В швейцарском городе Женева состоялось обсуждение реализации "Дорожной карты по развитию взаимосвязанности и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования".

С этой целью был организован "круглый стол" с участием представителей партнерских организаций и инициатив, сообщает Trend.

Эта инициатива, начатая в ноябре прошлого года в рамках COP29, является совместной деятельностью Центрального банка Азербайджана, Международной финансовой корпорации, Сети устойчивого банкинга и финансов, Программы развития Организации Объединенных Наций и Международной платформы по устойчивому финансированию.

Участники подчеркнули растущее значение взаимодействия в глобальной устойчивой финансовой экосистеме. В рамках мероприятия было согласовано, что дорожная карта будет служить глобальной платформой для координации и расширения сотрудничества таксономических инициатив, а также для координации деятельности. Участники поделились новшествами о существующих инициативах, инструментах или программах поддержки стран, наметив возможные следующие шаги для реализации дорожной карты.

Они также подчеркнули важность координации этих инициатив с глобальными политическими форумами, включая Рабочую группу по устойчивому финансированию "Большой двадцатки" (G20), 4-ю Международную конференцию ООН по финансированию развития, а также такие престижные мероприятия, как COP30 и COP31.

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