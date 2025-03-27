Назван объем инвестиций в жилищное строительство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года в Азербайджане из инвестиций, направленных на основной капитал, на строительство жилых домов было потрачено 296,8 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 163,1 миллиона манатов, или в 2,2 раза больше.

Так, в январе-феврале 2024 года на строительство жилых домов было израсходовано 133,7 миллиона манатов из инвестиций, направленных в основной капитал из всех финансовых источников.

Отметим, что в январе-феврале 2025 года на развитие экономической и социальной сфер в стране в основной капитал было направлено около 2 миллиардов манатов из всех финансовых источников, что на 24,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 32,5%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор - на 20,8%. Из использованных инвестиций около 1 млрд манатов, или 52,3%, было потрачено на сферу производства продукции, 661,5 млн манатов (32,9%) - на сферу услуг.

Внутренние инвестиции составили 1,4 млрд манатов, или 70,8% от инвестиций, направленных в основной капитал. Из инвестиций, направленных в основной капитал, 1,5 млрд манатов, или 77,6% было потрачено непосредственно на выполнение строительно-монтажных работ.