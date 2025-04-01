АЖД перевезли более 130 тысяч пассажиров в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в праздничные дни перевезло более 130 тысяч пассажиров пригородными и межрайонными поездами.

Как сообщили Тrend в АЖД, с 20 по 31 марта было перевезено 132 124 человека.

По Абшеронской кольцевой железной дороге в указанные даты совершили комфортное и безопасное путешествие 106 006 человек, по маршруту Баку-Агстафа-Баку - 17 763 человека, по маршруту Баку-Балакен-Баку - 4 231 человек, по маршруту Баку-Габала-Баку - 4 124 человека.

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