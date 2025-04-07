MVM Group начала переговоры с Азербайджаном об инвестициях в сектор "зеленой" энергии

БАКУ /Trend/ - MVM Group начала переговоры с Азербайджаном о возможных инвестициях в сектор "зеленой" энергетики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор MVM Group Кароли Матрай в ходе мероприятия на тему "Инновационные пути к более зеленому будущему: Возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов", проходящем в университете AДA.

"Мы начали переговоры о возможных инвестициях в сектор "зеленой" энергетики Азербайджана. Пока никаких окончательных решений не принято, но мы видим реальные возможности благодаря инициативе "зеленого" коридора. Мы развиваем это направление, но считаем, что на реализацию потребуется несколько лет", - отметил он.

По его словам, MVM Group уже сотрудничает с Чехией, а также рассматривает бизнес-возможности в Румынии.

Отметим, что 30 августа 2024 года Венгерская компания MVM Group завершила сделку по приобретению у ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (CQD) 5 процентов доли в проекте разработки газового месторождения "Шахдениз" и 4 процентов в South Caucasus Pipeline Company (Компания Южно-кавказской трубопроводной магистрали) у Azerbaijan Gas Supply Company Limited (AGSC).