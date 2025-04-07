Венгерская ассоциация заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном в области "зеленой" энергии

БАКУ /Trend/ - Hungarian Battery Association заинтересована в обмене опытом с Азербайджаном.

Об этом в понедельник сказал Trend исполнительный директор Hungarian Battery Association Петер Кадерьяк.

Он выразил удовлетворение своим визитом в Баку и отметил интерес Ассоциации к сотрудничеству со страной.

"Ассоциация, которую я представляю, занимается решениями для хранения "зеленой" электроэнергии. Я узнал, что в SOCAR создана отдельная компания для продвижения "зеленой" энергии. Поэтому, конечно, я был бы очень рад поделиться опытом, полученным в Венгрии, сотрудничеству по проектам в Азербайджане.

Считаю, что Азербайджан является очень важным партнером для Европейского союза и Европы в целом в обеспечении энергетической безопасности. Как известно, Европа достаточно слабо обеспечена традиционными энергетическими ресурсами, поэтому для удовлетворения своих потребностей она импортирует более 80 процентов нефти и природного газа.

Азербайджан в последние годы стал основным поставщиком природного газа и нефти для Европы. Поэтому я считаю, что сотрудничество между Европой и Азербайджаном вступило в новую историческую фазу. Я очень рад, что теперь мы обсуждаем сотрудничество в области будущего в сфере энергетики, а именно перехода к возобновляемой энергии и "зеленой" энергии", - сказал он.

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