Мгновенный возврат НДС при QR-оплатах с Birbank без ожидания 30 дней

Birbank продолжает расширять свои услуги с нововведениями, упрощающими жизнь клиентов. Теперь при покупках с использованием QR-оплаты можно получить возврат НДС сразу, не дожидаясь 30 дней.

Чтобы воспользоваться данной функцией, оплата должна быть произведена с использованием карты Birbank через функцию сканирования в мобильном приложении Birbank. Сумма НДС будет автоматически зачислена на баланс "Возврат НДС" сразу после загрузки чека об оплате в приложение Birbank. Данная функция распространяется исключительно на QR-оплаты, произведенные через POS-терминалы, принадлежащие Birbank и PASHA Bank, а также на транзакции с использованием m10 QR.

Обратите внимание, что через портал "Возврат НДС" пользователь может оформить мгновенный возврат НДС для до 10 чеков в день и до 50 чеков в месяц. Мгновенный возврат НДС применяется только к транзакциям, сумма которых не превышает 200 AZN за каждую оплату.

Birbank, всегда предлагающий новейшие цифровые инновации и банковские продукты, обслуживает клиентов через свое мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть, состоящую из 119 филиалов и 54 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав Paşa Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в Справочный Центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.