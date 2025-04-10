AERA и Всемирный банк обсудили сотрудничество в энергетическом секторе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 9 апреля председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) Самир Ахундов встретился с делегацией Всемирного банка по вопросам энергетики во главе с менеджером практики Стефани Гил.

Об этом в четверг сообщили Trend в AERA.

Согласно информации, на встрече состоялись консультации по направлениям поддержки, предлагаемым Всемирным банком, а также обсуждалась деятельность Фонда энергоэффективности.

Отметим, что AERA сотрудничает с Всемирным банком в рамках "Проекта расширения производства электроэнергии в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии" (AZURE).

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