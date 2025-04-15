Названо количество пассажиров, перевезенных паромами ASCO с января по март

БАКУ /Trend/ - В течение первого квартала 2025 года паромами ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) было перевезено 5882 пассажира.

Об этом во вторник сообщили Trend в ASCO.

С января по март по направлениям Алят—Курык и Курык—Алят было перевезено в общей сложности 4456 пассажиров, из которых 2559 человек - по маршруту Алят—Курык, а 1897 — по маршруту Курык—Алят.

За тот же период по направлениям Алят—Туркменбаши и Туркменбаши—Алят было перевезено 1426 пассажиров, из которых 908 человек - по маршруту Алят—Туркменбаши, а 518 — Туркменбаши—Алят, говорится в сообщении ASCO.