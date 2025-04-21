Обнародован объем кредитов, выданных Агентством аграрного кредитования Азербайджана в I квартале

БАКУ /Trend/ - За январь-март текущего года Агентством аграрного кредитования и развития Азербайджана профинансирована продажа 2480 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Центр аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что за отчетный период агентством лицам, осуществляющим деятельность в аграрном секторе, были предоставлены льготные кредиты по 1036 заявкам на сумму 19,6 миллиона манатов.

Согласно информации, из них 19,5 миллиона манатов - это кредиты на технику и оборудование, 50 тысяч манатов - льготные кредиты, а 78 тысяч манатов - микрокредиты.

Также отмечено, что в январе-марте текущего года агентством было выделено льготное финансирование в размере 1,8 миллиона манатов на приобретение 456 голов племенного крупного рогатого скота, а также 25,5 миллиона манатов на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования.