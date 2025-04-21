В Азербайджане информация о банкротстве предпринимателей интегрирована в единый портал госзакупок

БАКУ /Trend/ - В рамках деятельности рабочей группы "Банкротство бизнеса" Комиссии по деловому климату и международным рейтингам, ряд справок, представленных министерством юстиции, интегрирован в единый интернет-портал государственных закупок "etender.gov.az".

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства юстиции Азербайджана.

Так, в результате процесса интеграции единого интернет-портала государственных закупок с информационной системой "Электронное судопроизводство", были интегрированы справки, представленные министерством юстиции, такие как "Отсутствие решения суда о банкротстве или начале этой процедуры, отсутствие требования по взысканию имущества из-за долга", "Отсутствие судебного запрета на осуществление соответствующей деятельности по предмету закупки для физического или юридического лица, выступающего в качестве поставщика, или руководителя его исполнительного органа". Эти справки теперь можно будет получать онлайн через портал.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!