В ЦБА обсудили процессы цифровизации в сфере страхования

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана провел мероприятие с участием Ассоциации страховщиков Азербайджана и руководящих лиц страховых компаний, действующих в стране.

Об этом Trend сообщили в ЦБА.

Было отмечено, что в рамках мероприятия, прошедшего в интерактивной форме, были обсуждены процессы цифровизации в сфере страхования, внедрение технологических решений, возможности сотрудничества со стартапами, а также будущие перспективы страховых технологий.

Между экспертами Центрального банка и участниками мероприятия состоялся обмен мнениями о вызовах и возможностях, возникающих в период технологического развития. Также были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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