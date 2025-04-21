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В ЦБА обсудили процессы цифровизации в сфере страхования

Экономика Материалы 21 апреля 2025 16:16 (UTC +04:00)
В ЦБА обсудили процессы цифровизации в сфере страхования

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана провел мероприятие с участием Ассоциации страховщиков Азербайджана и руководящих лиц страховых компаний, действующих в стране.

Об этом Trend сообщили в ЦБА.

Было отмечено, что в рамках мероприятия, прошедшего в интерактивной форме, были обсуждены процессы цифровизации в сфере страхования, внедрение технологических решений, возможности сотрудничества со стартапами, а также будущие перспективы страховых технологий.

Между экспертами Центрального банка и участниками мероприятия состоялся обмен мнениями о вызовах и возможностях, возникающих в период технологического развития. Также были даны ответы на интересующие участников вопросы.

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