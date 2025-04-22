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В Центральном банке Азербайджана произведен ряд назначений

Экономика Материалы 22 апреля 2025 13:47 (UTC +04:00)
В Центральном банке Азербайджана произведен ряд назначений

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведен ряд назначений.

Об этом во вторник сообщили Trend в ЦБА.

Согласно информации, Гасанов Атахан Афтандил оглу назначен директором Департамента финансовой стабильности.

Наряду с этим, Алили Рахшанда Мубариз гызы назначена директором Департамента операций на финансовых рынках, а Аббасов Афган Хикмет оглу - директором Департамента развития платежных систем и продуктов ЦБА.

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