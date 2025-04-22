С китайской компанией обсуждена локализация производства ноутбуков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках Конференции по содействию китайско-азербайджанскому промышленному и инвестиционному сотрудничеству состоялась встреча между Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и китайской компанией "Shenzhen Hasee Computer Co.", специализирующейся на компьютерных технологиях.

Об этом во вторник сообщили Trend в AZPROMO.

Согласно информации, на встрече обсуждались возможности локализации производства ноутбуков в нашей стране, была представлена информация о стратегии интеграции на рынок, а также достигнута договоренность о продолжении переговоров.

Отметим, что на Конференции по содействию китайско-азербайджанскому промышленному и инвестиционному сотрудничеству, состоявшейся 17 апреля, был подписан Меморандум о взаимопонимании между AZPROMO и компанией "Shenzhen Hasee Computer Co." с целью определения правовых рамок сотрудничества.