Казахстан значительно увеличил закупки ненефтяной продукции из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 34,6 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 18,1 миллиона долларов США или в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Экспорт ненефтяных продуктов в Казахстан за отчетный период составил 3,24% от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, Казахстан занимает 6-е место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего ненефтяной продукции.

При этом в январе-апреле 2025 года объем торговых операций между Азербайджаном и Казахстаном составил 265,7 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 178,4 миллиона долларов США или в 3 раза больше, чем в те же месяцы 2024 года. За отчетный период торговый оборот с Казахстаном составил 1,57% от общего торгового оборота Азербайджана.

За январь-апрель текущего года из Азербайджана в Казахстан было экспортировано продукции на 34,8 миллиона долларов. Это на 17,9 миллиона долларов США или в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2024 года.

Кроме того, в январе-апреле 2025 года были выполнены импортные операции из Казахстана в Азербайджан на сумму 230,9 миллиона долларов США, что на 160,6 миллиона долларов США или в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в январе-апреле 2025 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,917 миллиарда долларов США.

Согласно информации, это на 3,3 миллиарда долларов США или на 24,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Из внешнеторгового оборота 8,785 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, 8,133 миллиарда долларов США - на импорт. Это также на 616,1 миллиона долларов США (или 7,5%) и 2,7 миллиарда долларов США (или 48,8%) больше, чем за первые 4 месяца 2024 года, соответственно.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 651,792 миллиона долларов США, что на 2,1 миллиарда долларов США или в 4,15 раза меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

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