Назван объем активов ЦБА в Северной Америке

БАКУ /Trend/ - По данным на конец прошлого года, объем активов Центрального банка Азербайджана в Северной Америке составил 11,841 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 2,802 миллиарда манатов, или на 19,1% меньше, чем в конце предыдущего года.

Так, на конец 2023 года объем активов Центрального банка Азербайджана в Северной Америке составил 14,643 миллиарда манатов.

За отчетный период активы ЦБА в Северной Америке составили 2,827 млрд манатов в виде денежных средств и их эквивалентов, 8,969 млрд манатов - в виде долговых ценных бумаг и 45,5 млн манатов - в виде других финансовых активов.